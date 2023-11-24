СБУ задержала на Херсонщине коллаборанта, который "сдал" отца оккупантам
Контрразведчики Службы безопасности задержали депутата одного из поселковых советов на Херсонщине, который перешел на сторону врага в период захвата региона, сообщает Украинская правда.
"Злоумышленник (38-летний депутат Станиславского сельского совета) входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ (в марте 2022 года) встречал колонны российских войск, которые заходили на территорию общины.
Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" агрессору места пребывания участников движения сопротивления и членов их семей. Одним из первых кого "сдал" предатель - был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении СБУ.
По данным спецслужбы, отца-патриота отвезли в местные российские застенки. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с россиянами.
При этом депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо.
В псевдоучреждении фигурант отвечал за распределение "гумпомощи" из РФ между сторонниками кремлевского режима.
Также, по данным следствия, предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, которые оказывали сопротивление захватчикам и их приспешникам.
Кроме того, фигурант по собственной инициативе "дежурил" с оружием на российских блокпостах и "расквартировывал" оккупантов в помещениях граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.
После освобождения поселка он остался на территории громады, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.
Благодаря комплексным мероприятиям сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его.
Во время обысков у него изъяли:
- паспорт гражданина РФ, который он получил в июне 2022 года;
- партийный билет запрещенной Партии регионов;
- пропагандистскую символику страны-агрессора и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.
Сейчас на основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).
Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.