СБУ задержала на Херсонщине коллаборанта, который "сдал" отца оккупантам

Контрразведчики Службы безопасности задержали депутата одного из поселковых советов на Херсонщине, который перешел на сторону врага в период захвата региона, сообщает Украинская правда.

"Злоумышленник (38-летний депутат Станиславского сельского совета) входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ (в марте 2022 года) встречал колонны российских войск, которые заходили на территорию общины.

Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" агрессору места пребывания участников движения сопротивления и членов их семей. Одним из первых кого "сдал" предатель - был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии РФ" , – говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, отца-патриота отвезли в местные российские застенки. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с россиянами.

При этом депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо.

В псевдоучреждении фигурант отвечал за распределение "гумпомощи" из РФ между сторонниками кремлевского режима.

Также, по данным следствия, предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, которые оказывали сопротивление захватчикам и их приспешникам.

Кроме того, фигурант по собственной инициативе "дежурил" с оружием на российских блокпостах и "расквартировывал" оккупантов в помещениях граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения поселка он остался на территории громады, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Благодаря комплексным мероприятиям сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его.

Во время обысков у него изъяли:

паспорт гражданина РФ, который он получил в июне 2022 года;

партийный билет запрещенной Партии регионов;

пропагандистскую символику страны-агрессора и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Сейчас на основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.