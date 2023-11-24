Израиль и ХАМАС начали процесс освобождения заложников – СМИ
Пенитенциарная служба Израиля получила список из 39 палестинских осужденных за терроризм, которые будут уволены сегодня в рамках соглашения с ХАМАСом. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на официальный израильский источник, сообщает Укринформ.
По словам источника, пенитенциарная служба приступила к оформлению 39 несовершеннолетних заключенных и женщин. Их в полдень перевезут в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан, перед освобождением на Западном берегу или в Восточном Иерусалиме.
Они выйдут на свободу только после того, как будут освобождены и идентифицированы 13 израильских заложников.
По словам палестинского комиссара по делам заключенных Кадуры Фареса, все заложники с оккупированного Западного берега или Иерусалима будут переданы Международному Комитету Красного Креста в израильской военной тюрьме Офер около 16:00 по местному времени.
"После того, как Красный Крест получит узников (палестинских – ред.), те, кто из Иерусалима, поедут в Иерусалим, а те, кто с Западного берега, соберутся в муниципальном совете Бетунии, где их будут ждать их семьи", – сказал Фарес.