Израиль и ХАМАС начали процесс освобождения заложников – СМИ

Пенитенциарная служба Израиля получила список из 39 палестинских осужденных за терроризм, которые будут уволены сегодня в рамках соглашения с ХАМАСом. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на официальный израильский источник, сообщает Укринформ.

По словам источника, пенитенциарная служба приступила к оформлению 39 несовершеннолетних заключенных и женщин. Их в полдень перевезут в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан, перед освобождением на Западном берегу или в Восточном Иерусалиме.

Они выйдут на свободу только после того, как будут освобождены и идентифицированы 13 израильских заложников.

По словам палестинского комиссара по делам заключенных Кадуры Фареса, все заложники с оккупированного Западного берега или Иерусалима будут переданы Международному Комитету Красного Креста в израильской военной тюрьме Офер около 16:00 по местному времени.