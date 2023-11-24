Меньше 20% украинских беженцев в Германии работают – Bild

Только 19% украинских беженцев в возрасте от 18 до 64 лет имеют работу в Германии, что всего на 2% больше, чем год назад. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные Федерального агентства занятости, сообщает Лига.Бизнес.

Трудоустроены 135 000 украинцев, которые покинули страну из-за военной агрессии России. Большинство из них работают в сфере услуг, на производстве, строительстве и в гостиничном бизнесе. Еще 467 000 трудоспособных взрослых украинцев получают гражданское пособие.

Украинцы, в отличие от многих других беженцев, получили возможность быстро трудоустраиваться, в результате чего они действительно получают работу намного быстрее, чем другие беженцы. Но, по сравнению с другими европейскими странами, интегрируются на рынке труда в Германии они все равно медленно, указывают в Bild.

Многие украинцы, прибывшие в Германию в качестве беженцев, имеют высокую профессиональную квалификацию. Но в Германии очень высокие требования для признания иностранных квалификаций и языковых навыков.

Именно поэтому в октябре правительство Германии запустило "турбо-программу" по трудоустройству, которая должна позволить получать работу с более низким знанием немецкого, чем этого требуют нынешние правила.

По данным Федерального агентства занятости, в октябре интеграционные курсы посещали 129 000 украинцев. Из них 95 000 завершат курсы в ближайшие шесть месяцев, остальные — до сентября 2024 года.

Политики партий ХДС/ХСС и СвДП призывают предоставлять украинцам только пособия для просителей убежища, а не гражданское пособие по безработице: то есть максимум 410 евро, а не 502 евро в месяц (с января — 563 евро).

По мнению авторов инициативы, именно увеличение собственного дохода должно быть стимулом в трудоустройстве, а пока государство покрывает все нужды и выплачивает пособие, этой необходимости нет.