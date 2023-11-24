Какие продукты могут исчезнуть из магазинов из-за блокировки границы

Блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продовольственных товаров в магазинах. В то же время, больше всего вреда она принесла украинским экспортерам. Об этом заявил заместитель председателя "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Что касается импорта, который может отсутствовать на полках магазинов в Украине, то это может быть рыба, которая частично импортируется, молочные продукты" , - сказал он.

В то же время он напомнил, что около 80% потребляемых в Украине продуктов - это внутреннее производство.

"То есть какого-то дефицита мы не будем наблюдать. Возможно, это может ограничиться показателями по красной рыбе, устрице, кальмарам. Такие "заморские вещи". Но насколько это будет критично, сейчас еще трудно сказать" , - добавил эксперт.

Марчук отметил, что чем дольше будет продолжаться блокада, тем больше ситуация будет ухудшаться.

Блокада экспорта

Замглавы ВАР считает, что блокада больше влияет на экспортеров продукции из Украины. "Это деньги, которые мы зарабатываем, за эти деньги мы помогаем армии, эти деньги уходят на оборону. И здесь невозможность вовремя вывозить товаропроизводителям - это критический момент" , - добавил он.

Марчук подчеркнул, что агропроизводители ожидают формирования нового правительства в Польше, "чтобы начать проводить конкретные переговоры".

"Пока не сформирован новый Кабмин фактически не с кем вести переговоры. Чем раньше будет сформировано новое правительство, определены министры, тем раньше можно было бы входить в процесс договоренностей" , - сказал представитель ВАР.

По его словам, "то, что делают сейчас польские перевозчики, перекрывая движение, это прямое нарушение законодательства ЕС о свободном передвижении".