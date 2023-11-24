В Украину с визитом приехала премьер Литвы

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

По ее словам, сначала она почтила память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне. Премьер опубликовала соответствующие фотографии.

"Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила память мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас" , – отметила Шимоните.

Премьер подчеркнула, что единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала более сильной.