Турция заявила, что готова снова принять Украину и РФ для переговоров

Турция видит переговоры эффективным способом устранения угроз и прекращения войны и готова предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Укринформ.

"Самым эффективным способом устранения угроз, несомненно, является скорейшее прекращение войны путем переговоров... В случае определения условий, Турция может снова принять мирные переговоры между Россией и Украиной" , - сказал министр.

Хакан Фидан напомнил, что Турция оказывает политическую и стратегическую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Относительно палестино-израильского конфликта, министр отметил, что должно быть достигнуто полное прекращение огня, и в Газу должна поступить помощь.

"Мы ведем интенсивную дипломатию на основе решения о создании двух стран. В наших инициативах и переговорах мы наблюдаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы является создание независимого палестинского государства со столицей Восточного Иерусалима" , - сказал Хакан Фидан.

Министр напомнил, что Турция выразила готовность быть гарантом в достижении договоренностей между Палестиной и Израилем.