В Украине планируют реформировать строительство укреплений и окопов

В Украине будут изучать проблемные вопросы и контролировать строительство фортификаций на фронте. Об этом заявили в Министерстве обороны, сообщает Лига.net.

Ведомство заявляет, что межведомственная группа будет работать круглосуточно в режиме оперативного штаба — такое решения приняли на встрече главы Минобороны Рустема Умерова и вице-премьера Михаила Федорова.

Орган будет координировать военных и органы исполнительной власти по вопросу строительства фортификаций. Планируется реформа, которая определит зоны ответственности — на первой линии обороны окапываются военные, а на второй и третьей — государственное агентство восстановления и частные компании.

Также в группу войдет волонтерское бизнес-сообщество, которое будет давать средства для строительства фортификаций на самых горячих участках фронта.

Для внедрения новых подходов правительству будет предложено утвердить новую модель по возведению фортификаций, к которой привлекут ресурсы госагентства восстановления, областных администраций и частников.