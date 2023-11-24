Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за нефункциональность в конфликте Израиля и ХАМАС

Совбез ООН продемонстрировал свою нефункциональность в палестино-израильском конфликте, в частности, по реакции на отключение Израилем электроэнергии и водоснабжения, поставки топлива и продуктов питания в Газу. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал сегодня, в режиме видеообращения, на открытии саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom Summit 2023, который проходит 24-25 ноября в Стамбуле, сообщает Укринформ.

"Отключив электроэнергию, водоснабжение, обеспечение топливом и продовольствием, Израиль совершил военное преступление, отрезал связь народа Газа с внешним миром, чтобы об этом не узнали.

К сожалению, международные организации и глобальная система сталкиваются с крайне негативным испытанием перед лицом этой жестокости. Совет Безопасности ООН, отвечающий за обеспечение глобального мира и стабильности, остался полностью нефункциональным в этом процессе" , - сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил о том, что Резолюция, принятая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, когда 40 стран воздержались, а 121 страна проголосовала "за", была важной и ценной тем, что она отражала всеобщую совесть человечества.

Президент Эрдоган также раскритиковал мировые СМИ, игнорировавшие преступления против человечности, совершенные Израилем в Газе.