Close button
Черная пятница стартовала!Межбанк всего за 9900 грн/год при оплате картой
Купить доступ Вход

ЕС может получить больше газа из-за обмеления Панамского канала – СМИ

ЕС может получить больше газа из-за обмеления Панамского канала – СМИ
Фото: Lens Envy

Обмеление Панамского канала создало неожиданный позитивный эффект для Европы. В сложившихся условиях американским поставщикам выгоднее продавать сжиженный природный газ (LNG) через Атлантический океан, чем возить его в Азию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитику S&P Global, сообщает Лига.Бизнес.

Январские фьючерсы на газ в Азии выше, чем в Европе, но недостаточно, чтобы заинтересовать продавцов в отправке его по более длинным маршрутам в Азию через Суэц или мыс Доброй Надежды.

"Возможность выгоднее продавать из США в Азию, а не в Европу, зависит от того, есть ли у вас доступ к слотам Панамского канала. Если есть – ваши расходы могут быть достаточно низкими, чтобы отправить груз в Азию с доставкой в январе. Но иначе выгоднее отправлять в Европу", — сказал профильный аналитик S&P Киаран Роу.

Такая ситуация играет на руку Европе, потому что большее предложение газа будет сдерживать цены зимой.

Сейчас разница в ценах между Азией и Европой составляет около $3 за миллион BTU (британских термических единиц). В обычных условиях такая разница была бы достаточной, чтобы азиатский рынок был более выгодным, но поскольку плечо доставки стало длиннее, разница должна составлять около $3,7 за миллион BTU.

Панамский канал – жизненно важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.

Из-за рекордной засухи судоходство на канале пришлось сильно ограничить, сроки ожидания могут составлять несколько недель. Некоторые суда покупают пропуски на специальных аукционах, но большинство просто выбирает более длинные маршруты.

Новости

Популярные темы форума

analytics