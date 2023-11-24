ЕС может получить больше газа из-за обмеления Панамского канала – СМИ

Обмеление Панамского канала создало неожиданный позитивный эффект для Европы. В сложившихся условиях американским поставщикам выгоднее продавать сжиженный природный газ (LNG) через Атлантический океан, чем возить его в Азию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитику S&P Global, сообщает Лига.Бизнес.

Январские фьючерсы на газ в Азии выше, чем в Европе, но недостаточно, чтобы заинтересовать продавцов в отправке его по более длинным маршрутам в Азию через Суэц или мыс Доброй Надежды.

"Возможность выгоднее продавать из США в Азию, а не в Европу, зависит от того, есть ли у вас доступ к слотам Панамского канала. Если есть – ваши расходы могут быть достаточно низкими, чтобы отправить груз в Азию с доставкой в январе. Но иначе выгоднее отправлять в Европу" , — сказал профильный аналитик S&P Киаран Роу.

Такая ситуация играет на руку Европе, потому что большее предложение газа будет сдерживать цены зимой.

Сейчас разница в ценах между Азией и Европой составляет около $3 за миллион BTU (британских термических единиц). В обычных условиях такая разница была бы достаточной, чтобы азиатский рынок был более выгодным, но поскольку плечо доставки стало длиннее, разница должна составлять около $3,7 за миллион BTU.

Панамский канал – жизненно важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.

Из-за рекордной засухи судоходство на канале пришлось сильно ограничить, сроки ожидания могут составлять несколько недель. Некоторые суда покупают пропуски на специальных аукционах, но большинство просто выбирает более длинные маршруты.