В польских школах и детсадах почти 300 тысяч детей из Украины

Количество украинских детей, посещающих польские школы и детские сады в Польше, сейчас составляет 286 534 человека. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные Министерства образования и науки (МОН) Польши, сообщает Европейская правда.

Согласно данным ведомства, которое получило издание, 183 461 ученик из Украины – это те, кто приехал в Польшу после начала полномасштабного российского вторжения и имеют статус беженца, еще 103 073 – украинцы, которые не имеют такого статуса, но были в стране раньше.

Статистика МОН показывает различия между двумя группами, например, наибольшее количество учеников из Украины, которые приехали в Польшу до полномасштабной войны, учится в гимназиях – почти 39 тысячи, еще 32 тысячи – в начальных школах.

Среди беженцев в высших учебных заведениях учится более 11 тысяч учеников, а в начальных школах – почти 113 тысяч. В детских садах воспитывается 42,5 тысячи украинских детей, из которых 28 тысяч – беженцы.

Правительственные данные показывают, что 1 719 257 граждан Украины легально проживают в Польше и имеют статус беженцев в связи с войной, из них 35,8 процента – лица в возрасте до 18 лет. Еще примерно 1,5 миллиона – это украинцы, которые были в стране до войны.

Ранее Евросоюз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.