В Минобороны Нидерландов обеспокоены позицией ультраправых в отношении Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая уходит в отставку, обеспокоена позицией по поводу России и войны в Украине ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса (PVV), одержавшей победу на парламентских выборах, сообщает Европейская правда.

Как отмечают, Оллонгрен получает вопросы из-за рубежа с беспокойством о том, что Нидерланды не предоставят истребители F-16 и другую военную поддержку Украине, если партия Герта Вилдерса войдет в правительство.

"Я надеюсь и ожидаю, что эта поддержка останется... Но да, PVV является крупнейшей партией. В прошлом PVV никогда не проявляла энтузиазма по поддержке Украины, более того, она также выражала пророссийские взгляды" , – сказала Оллонгрен.

Она выразила надежду, что партии, которые будут вести переговоры о создании новой коалиции, "осознают, что речь идет также о нашей безопасности, и мы не можем отступить за защитные дамбы".

Ее коллега, глава МИД Ханке Брюинс Слот, отметила, что сейчас действующее правительство будет продолжать реализовывать текущую политику, включая поддержку Украины.

Она ожидает, что в ближайшее время придется много объяснять о процессе формирования правительства в Нидерландах.