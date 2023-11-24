Рекордное подорожание автогаза: что будет с ценами на топливо

Цены на сжиженный газ в Украине выросли за последний месяц более чем на четверть из-за сезонного роста спроса в Польше и новых таможенных правил. Блокировка польской границы не имеет к этому отношения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Первая причина того, что автогаз является сезонным товаром. Когда начинается отопительный сезон, альтернативой автогазу становится смесь, которую используют для отопления. Котельных, работающих на пропан-бутане, в Польше и странах Балтии очень много. И поэтому возникает конкуренция автогазу. А сейчас автогаз поставляется прежде всего с Запада в Украину, так что его нехватка привела к дефициту на заправках" , - сказал он.

По его словам, вторая причина, это новые таможенные правила, требующие четкого установления страны происхождения ресурса.

"Не секрет, что к нам попадала по меньшей мере треть топлива, которое производилось в Российской Федерации или в Беларуси, и затем через разные схемы поступало. Правила изменились, и такие схемы прекратили массово применять" , - сообщил Рябцев.

"Когда кто-то рассказывает о том, что забастовки на трех из 31 автомобильных пунктов пропуска на украинской границе привели к подорожанию сжиженного газа на четверть, я, честно говоря, скептически отношусь к таким утверждениям" , - сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея".

Что будет с ценами

Рябцев считает, что цены на автогаз в Украине уже достигли пика, поскольку газ имеет смысл использовать, если его цена по отношению бензину меньше 65%. Сейчас этот порог уже достигнут. Потому спрос на автогаз падает.

"Если он дальше будет дорожать, его покупать никто не будет. Это трейдеры прекрасно понимают, потому что снимают газ с продаж на некоторых заправках. Некоторые говорят, что это из-за дефицита. Нет, это из-за того, что они не получают прибыли. Он просто не продается" , - сообщил эксперт.

Прогноз цен на бензин и дизель

Как отметил Рябцев, для бензина и дизеля не существовало таких факторов, как для автогаза. Потому цены на них в Украине стабильны. Основным фактором, который будет влиять на стоимость топлива, являются нефтяные котировки, которые сейчас упали до 80 долларов, а прогнозы по спросу негативные.

Эксперт не видит причин для подорожания нефти на мировых рынках, несмотря на вербальные интервенции заинтересованных в этом стран-производителей.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 23 ноября средняя цена бензина А-95 в Украине составила 54,71 гривен за литр (в начале месяца – 55,52 гривен), дизельного горючего – 54,63 гривен (в начале месяца – 55,79 гривен), автогаза – 35,93 гривен (в начале месяца – 29,31 гривен).