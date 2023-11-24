На Ставке рассматривали мобилизацию, должны подготовить "комплексные решения"
На заседании Ставки Верховного главнокомандующего рассматривали вопросы, связанные с мобилизацией. Зеленский поручил подготовить "комплексные решения".
Об этом говорится в сообщении президента в Telegram-канале.
"Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники", – обозначил темы Ставки президент.
Как отмечает Зеленский, докладывали министр обороны Умеров, главком Залужный, начальник Генштаба Шаптала, министр здравоохранения Ляшко, глава МВД Клименко, министр иностранных дел Кулеба, директор ДБР Сухачев и первый заместитель министра обороны Павлюк.
"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", – подытожил Зеленский.