Переданные Литвой NASAMS уже поставлены на боевое дежурство – Шмыгаль

Предоставленные Литвой в ноябре в рамках очередного пакета оборонной помощи для Украины две пусковые установки системы ПВО NASAMS уже были поставлены на боевое дежурство, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Глава правительства отметил, что всего Литва предоставила нашей стране с начала широкомасштабного вторжения РФ помощь на общую сумму более одного миллиарда евро.

"За последние месяцы мы также получили бронированные машины, амуницию, радиолокационное оборудование, морские радары. В ноябре Литва передала две пусковые установки системы ПВО NASAMS. Они уже на боевом дежурстве" , - сказал Шмыгаль.

Украинский премьер в ходе сегодняшней встречи в Киеве с литовским коллегой Ингридой Шимоните поблагодарил за положительное рассмотрение обращения о предоставлении Украине средств РЭБ литовского производства для противодействия атакам российских дронов.

Также Шмыгаль заявил, что Литва закладывает основу долгосрочной военной поддержки Украины.

"По словам госпожи Шимоните, Литва планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию, обучение военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и ремонт военной техники" , - рассказал чиновник.

Помощь для Украины от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает нашему государству не только вооружением и военной техникой, но также принимает участие в обучении военных ВСУ.

Добавим, что недавно Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Напомним также, что 10 ноября Литва заявила о передаче Украине 2 пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 ноября, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с рабочим визитом в Киев.