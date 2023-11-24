Украинские электростанции могут сгенерировать треть от довоенных объемов – NYT
В результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть довоенных объемов электроэнергии. Об этом сообщает The New York Times, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.
"Станции производят 4,5 гигаватта электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что ситуация выглядит особенно плохой для тепловых электростанций, являющихся одним из основных элементов энергетического баланса Украины.
В материале подчеркнули, что в целом генерирующая мощность Украины уменьшилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем.
"Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь у нее есть мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведено укрепление", - добавили в The New York Times.