Премьер Нидерландов и Зеленский обсудили дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался о продолжающейся поддержке нашего государства, которое отражает широкомасштабную военную агрессию РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) Марка Рютте.

По словам главы нидерландского правительства, 24 ноября он в телефонном режиме обсуждал с Зеленским текущую ситуацию в Украине и предстоящую зиму.

"Нидерланды поддерживают народ Украины и поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии" , - заявил Рютте.

Отметим, что беседа состоялась после проведения в Нидерландах парламентских выборов, победу на которых получила ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Он, в частности обещал прекратить поддержку Украины. Политик теперь может заменить Рютте на должности премьер-министра.

Что рассказал Зеленский

Украинский президент в свою очередь рассказал в Telegram, что в ходе беседы стороны обсудили усилия по сохранению единства в Европе.

"Также обсудили важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией" , - подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что в этом контексте недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро в следующем, 2024 году, является "лучшим сигналом для других партнеров".

"Благодарен Нидерландам за всю помощь, а также за поддержку Украинской формулы мира и гуманитарной инициативы GrainFromUkraine" , - рассказал президент.

Выборы в Нидерландах

Напомним, недавно в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Первое место заняла "Партия свободы" с ультраправыми взглядами. Она, в частности, выступает за ограничение миграции и хочет прекратить военную помощь Украине.

Также "Партия свободы" выступает против расширения Евросоюза. Она не хочет принимать в блок не только Украину, но и другие страны.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об ожиданиях, что ее страна и дальше будет продолжать помогать Украине, несмотря на победу на парламентских выборах ультраправой "Партии свободы".