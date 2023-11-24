В МИД заявили об эвакуации из Сектора Газа еще 8 граждан Украины

В течение 24 ноября из Сектора Газа в Египет вывели 8 граждан Украины, а 26 украинцев доставили чартерным рейсом из Египта в Молдову, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинские дипломаты оказывают содействие в переезде людей в Украину.

Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Сектора Газа 259 людей.

"Мы благодарны Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку. Усилия МИД Украины по помощи гражданам в Секторе Газа находятся на особом контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы" , — отметил Николенко.

Напомним, Украина приступила к эвакуации своих граждан, находящихся в Израиле и Секторе Газа, после обострения военных действий. Первый рейс из Тель-Авива состоялся 14 октября, однако ситуацию в Секторе Газа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук называл "совершенно неконтролируемой". О первой группе украинцев из 43 людей, вывезенных из Сектора Газа, стало известно 8 ноября. Украина также помогала эвакуировать граждан Молдовы.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Сектор Газа после военной операции останется под контролем израильских военных, выступив против того, чтобы в анклаве находились международные силы.