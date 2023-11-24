СМИ: С начала войны из Украины в ЕС выехало 650 тысяч мужчин призывного возраста

С начала полномасштабного вторжения РФ, из Украины в европейские страны выехало 650 тысяч мужчин, которые по возрасту подпадают под призыв, утверждает австрийское издание Exxpress со ссылкой на данные Евростата, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет австрийское издание Exxpress, "ВВС Украина".

В Евростате утверждают, пишет издание, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, которые по возрасту подпадают под призыв.

При этом по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения из Украины выехали около 6,3 млн граждан, большинство из которых - женщины и дети.

Как свидетельствует анализ данных Евростата, осуществленный "ВВС Украина", сейчас официальный статус временной защиты в ЕС имеют 4,2 млн. Из них 18,3% (768 тысяч) - это мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.

В то же время издание Exxpress получило данные именно по возрастной категории 18 - 60 лет.

Получить такой статус могут только те, кто выехал из Украины не ранее 24 февраля 2022 года.

"Однако издание и статистика не уточняет, сколько из этих мужчин выехали легально как родители троих детей, инвалиды 2 группы или другие категории лиц, имеющих на это право. Также отдельно не считают мужчин, которые могли выехать в ЕС с оккупированных Россией территорий" , - отметили журналисты.

Только в Германию по данным немецкого МВД, после 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский человек в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189 484 находятся там и сегодня, отмечает издание.

Эти данные охватывают только тех, кто зарегистрирован официально. В МВД Германии считают, что еще 100 тысяч не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.

Похожая ситуация в Австрии - туда выехали по меньшей мере 14 тысяч украинских мужчин, как утверждается, по поддельным документам или пользуясь "услугами" контрабандистов.

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