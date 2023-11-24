Премьер Словакии назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

Война в Украине является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем отправки оружия ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Associated Press.

После встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге в пятницу он заявил, что считает войну между Украиной и Россией "замороженным конфликтом".

Также Фицо сказал, что предпочел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Он не сказал, как этого добиться.

Фиала же сказал, что Чехия является непоколебимым сторонником Украины и поставляет ей тяжелое вооружение и другие вооружения.

"Нет сомнений, что у нас (с Фицо - ред.) разные взгляды на некоторые вопросы" , - сказал глава правительства Чехии.

Словакия хочет узнать, какую помощь предоставить Украине

Фицо заявил, что уважает позицию Чехии, и повторил, что Словакия готова предоставить Украине гуманитарную или другую помощь.

Он сказал, что не видит смысла ехать в Киев, но объявил, что поговорит по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, что нужно стране перед предстоящей зимой.

Издание пишет, что кроме прекращения поставок оружия, Фицо также выступает против санкций ЕС в отношении России и хочет помешать Украине вступить в НАТО.

Позиция Фицо

Член НАТО, Словакия, является центром для производителей артиллерийских боеприпасов, а также тяжелой военной техники, например гаубицы, некоторые из которых были отправлены в Украину.

Предыдущее правоцентристское правительство страны решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братиславане будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Недавно парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддержав политическую программу, обещающую прекратить государственную военную помощь Украине.