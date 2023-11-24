Дания увеличит помощь для Украины более чем на 3 млрд евро до 2027 года

Правительство и парламентское большинство Дании согласовали дополнительное финансирование для фонда, из которого финансируется поддержка Украины, на 2,3 миллиарда датских крон (308 млн евро) в 2023 году и на 23,5 миллиарда крон (3,15 миллиарда евро) – на 2025-2027 годы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Согласно договоренности парламента и правительства Дании, объем Украинского фонда в 2023 году возрастет на 2,3 миллиарда датских крон в 2023 году, на 10,5 миллиарда – в 2025 году, 7,4 миллиарда – в 2026-м и 5,6 миллиарда – в 2027-м.

"Это означает, что в целом на военную поддержку Украины в 2023-2028 годах в рамках Фонда будет выделено 60,4 млрд датских крон", – говорится в пресс-релизе.

Дополнительное финансирование также позволит гарантировать, что Дания достигнет показателя в минимум 2% ВВП расходов на оборону, согласованного государствами-членами НАТО.

"На протяжении всей войны Дания была верным сторонником Украины, и когда мы сейчас усиливаем нашу поддержку – как в 2023 году, так и выделяя значительные средства в 2025-2027 годах, мы посылаем четкий сигнал, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Дании в долгосрочной перспективе", – прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, в марте правительство и парламент Дании договорились о создании Украинского фонда в размере семи миллиардов датских крон (1 млрд долларов США) для гражданской, военной и экономической помощи Украине.

Позже к Украинскому фонду Дании добавили еще 7,5 млрд датских крон на этот год, а на 2024 год планировали добавить еще 10,4 миллиарда датских крон.