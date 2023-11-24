Данилов анонсировал демобилизацию военнослужащих срочной службы

Военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинскому Радио; Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание для того, чтобы мы справедливо занимались вопросом присоединения к нашей армии тех людей, которые нам необходимы для обороноспособности страны.

Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их" - заявил Данилов.



По его словам, срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы.

Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что на Ставке обсудили вопросы мобилизации и демобилизации, ротации в Вооруженных Силах Украины, вопросы срочников, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения.