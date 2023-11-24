В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 24 ноября

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, враг нанес 5 ракетных и 17 авиационных ударов, 27 раз обстрелял с РСЗО позиции наших войск и населенные пункты, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 24 ноября

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Лиманском и Шахтерском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак окупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 30 атак.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак.

На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику".

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и логистический центр противника".