Производственные мощности украинского ОПК в 2024 году вырастут в 6 раз - Камышин

В 2024 году способности отечественного оборонно-промышленного комплекса вырастут в 6 раз по сравнению с текущим годом, однако этого все равно не достаточно для закрытия потребностей Сил Обороны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время совместной с министром обороны Умеровым встречи с украинскими производителями ОПК.

"Наша оборонка хорошо отработала в этом году. Несмотря на обстрелы, дефицит кадров, недостаточную загрузку заказами. По сравнению с прошлым 2022-м годом способности нарастили более чем в три раза. А на следующий год наши отечественные способности растут еще в 6 раз – по сравнению с 2023 годом. Однако мы с отечественным производством все равно далеки от закрытия потребности Сил Обороны" , – отметил Камышин.

По словам министра, Украина и в дальнейшем остается зависимой от внешних поставок партнеров, однако задача президента - наращивать производственные возможности дальше и выкупать у отечественных производителей все, что они могут произвести.

Также минобороны озвучило подход к формированию потребности на 2024 год и порядка контрактации.

"Позиция Минобороны конструктивная и понятная – имеющихся в бюджете в настоящее время средств хватает на контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. А еще есть переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом" , – говорится в сообщении.

Добавляется, что во встрече приняли участие более 30 крупнейших частных производителей, ключевые ассоциации, а также государственные заводы, которые выразили ряд текущих проблем в отрасли, а именно упрощение процедур, доступное кредитование, и прочее.