Россия угрожает Молдове из-за присоединения к четырем пакетам санкций ЕС

Россия угрожает ответить Молдове из-за ее присоединения к четырем пакетам санкций Европейского Союза против Москвы, сообщает Европейская правда.

Об этом сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В традиционном русле роспропаганды Захарова обвинила Молдову во "враждебных шагах" и "антироссийской кампании", направленной на "полное разрушение российско-молдавских отношений".

Спикер российского МИДа также проявила социологические способности и заявила, что жители Молдовы "в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества".

"Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", – анонсировала она.

На прошлой неделе министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что Молдова за последние полтора года присоединилась к четырем пакетам санкций, введенных ЕС против России.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заявляла, что не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, в частности, санкциям против РФ.

Но в марте этого года Попеску объявил, что Кишинев переоценит некоторые решения, принятые ранее по санкциям, и представит новые. Он пообещал, что степень присоединения страны к санкциям ЕС значительно возрастет.

Молдова вместе с Украиной является кандидатом на вступление в ЕС. Евросоюз ожидает от своих будущих членов согласования внешнеполитического вектора и, в частности, соблюдения санкционной политики Европейского Союза.