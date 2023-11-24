Зеленский поручил разработать комплексный план по мобилизации военных
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министерствам разработать комплексный план по мобилизации военных до следующей недели, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Зеленский отметил, что заслушал доклад о том, какие вопросы нужно решить, какие законодательные изменения необходимы.
"Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе, по крайней мере, вопрос поставлен и Залужному, и Умерову, министрам, поэтому они будут все комплексно докладывать на следующей неделе".
Что предшествовало:
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 24 ноября сообщил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.