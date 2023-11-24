Лукашенко пообещал, что белорусские солдаты не зайдут в Украину – Арахамия

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не может запретить россиянам использовать инфраструктуру и начать вторжение с территории его страны, но пообещал, что не вступит в войну, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистке Натальи Мосийчук.

По словам Арахамии, Лукашенко сказал, что не может запретить россиянам пользоваться инфраструктурой Беларуси, запускать ракеты с ее территории и пересекать границу Украины. Но он тогда гарантировал, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины.

"Мы этому не поверили, много раз были провокации, когда нам говорили, что переодетые белорусские солдаты воюют, но потом это все всегда не подтверждалось. То есть он здесь, надо отдать должное, слово до сих пор держит".