В Раде ждут от Генштаба план ведения войны, но его нет – Арахамия

Генеральный штаб должен подготовить для Верховной рады ориентировочный план ведения войны, а все вопросы по переговорам с РФ должны решаться на референдуме, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+".

Вопросы мобилизации

По его словам, Верховная рада ожидает от Генштаба так называемого "плана войны", чтобы четко понимать, сколько еще ресурсов необходимо. Арахамия отметил, что вскоре Украине, вероятно, придется самостоятельно искать средства на финансирование военных нужд, однако без предварительного плана это будет трудно сделать.

"Еще один вопрос, который очень горячий – сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то нужно мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет – тогда они (уже мобилизованные – ред.) страдают. Что с этим делать, и хотя бы короткий план на год дайте, видение дайте. говорим военному руководству. видения нет - живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам нужно готовиться" , - сказал Арахамия.

Он считает, что Генштаб, или другой военный институт, должен составить план войны на следующий год. В нем следует указать ориентировочную информацию о том, как планируют проводить боевые действия.

"Надо план "я хочу следующий год воевать так, мне столько людей нужно, а столько отпустить, а еще мне нужно столько денег", но этого никто не имеет в стране" , - подчеркнул он.

Переговоры с РФ

Глава фракции уверен, что все руководство настроено на то, чтобы продолжать воевать.

"Сейчас я думаю, что все руководство в Украине думает о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас позиция переговорная очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Я вообще считаю, что если бы не закончилась война, кроме полной победы должна проходить через референдум" , - говорит чиновник.

По его мнению, если будут какие-то договоренности с РФ, которые заставят подписывать украинский парламент, то это приведет к уничтожению самого парламента.

"Такие вещи надо делать только через референдум. Когда народ скажет что "надо делать так" то я свое мнение задвину как можно дальше, а если скажут "депутаты решайте", то это не должно быть их решения - это вопрос каждого гражданина в отдельности" , - подчеркнул Арахамия.

Проблемы с работой ВЛК

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что на Ставке была обсуждена работа военно-врачебных комиссий.

Более подробных деталей об обсуждении этой темы глава государства не привел.

Ранее работа ВЛК уже не раз критиковала президента и не только, поскольку именно в этой сфере много раз выявляли коррупционные нарушения.

В начале сентября глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО по проверке всех решений ВЛК с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С этой целью он поручил создать специальные рабочие группы.

В конце сентября стало известно, что из 35 тысяч изъятых правоохранителями личных дел 7,5 тысячи содержали признаки фиктивности. При этом уже неоднократно были задержаны чиновники, отвечающие за проведение ВЛК в разных регионах Украины.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину мирные переговоры с Россией.