Зеленский сменил заместителей командующего Нацвардии: что известно
Президент Владимир Зеленский сменил первого заместителя и трех заместителей командующего Национальной гвардии Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят указы президента от 24 ноября (№781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023, №785/2023, №786/2023, №787/2023).
Первым заместителем командующего НГУ вместо Владимира Кондратюка стал Вадим Гладков.
В целом Зеленский уволил:
- Кондратюка Владимира Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
- Набока Александра Николаевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
- Сахона Олега Александровича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
- Миколенко Николая Алексеевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
И назначил:
- Гладкова Вадима Сергеевича первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
- Белоуса Александра Анатольевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
- Осипенко Алексея Леонидовича заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
Этому предшествовало: 8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Нацгвардии.