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Зеленский сменил заместителей командующего Нацвардии: что известно

Зеленский сменил заместителей командующего Нацвардии: что известно
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сменил первого заместителя и трех заместителей командующего Национальной гвардии Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы президента от 24 ноября (№781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023, №785/2023, №786/2023, №787/2023).

Первым заместителем командующего НГУ вместо Владимира Кондратюка стал Вадим Гладков.

В целом Зеленский уволил:

  • Кондратюка Владимира Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
  • Набока Александра Николаевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
  • Сахона Олега Александровича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
  • Миколенко Николая Алексеевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

И назначил:

  • Гладкова Вадима Сергеевича первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
  • Белоуса Александра Анатольевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
  • Осипенко Алексея Леонидовича заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Этому предшествовало: 8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Нацгвардии.

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