В Эстонии продолжают готовиться к возможному закрытию границы с Россией

На пункте пограничного пересечения между Эстонией и Россией в эстонском городе Нарва в пятницу продолжили приготовления к возможному закрытию границы – на мосту установили дополнительные заграждения, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет ERR.

Первые бетонные пирамиды на мосту в Нарве появились еще вечером 16 ноября – после того, как на восточную границу Эстонии прибыли 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались без законных оснований проникнуть в страну.

Фото: ERR

Накануне полиция и пограничная охрана Ида-Вирумаа, в состав которой входит Нарва, сказала, что готовится к возможному закрытию пограничного пункта.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит на границе, потому что Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя к нашей границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз. С прошлой недели несколько больших групп пытались попасть в Эстонию", – добавили там.

Заграждения также готовятся в связи с тем, что с 1 февраля закроется на реконструкцию российский пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией.

В правительстве Эстонии накануне заявили, что готовы закрыть границу с Россией, как это сделала Финляндия, но пока для этого нет весомого повода.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.