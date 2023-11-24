Байден заявил, что освобождение заложников Израиля это только начало

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сегодняшнее освобождение заложников между Израилем и ХАМАСом - это только начало процесса, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам президента США, начиная с сегодняшнего утра в соответствии со сделкой, "достигнутой в результате широкой дипломатии США", боевые действия будут прекращены на четыре дня, чтобы дать передышку для освобождения более 50 заложников.

"Это только начало, но пока все идет хорошо" , - подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что неоднократно беседовал с эмиром Катара, президентом Египта Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "для подтверждения элементов взаимодействия".

"Сегодняшний день стал результатом напряженной работы и недель личного участия" , - сказал Байден, добавив, что он и его команда работали "круглосуточно", чтобы добиться освобождения заложников с момента их первого захвата.

Американский лидер отметил, что все освобожденные сегодня заложники прошли через "ужасное" испытание и что это "начало долгого пути к выздоровлению".

"Мы ожидаем, что завтра будут освобождены еще заложники. И еще больше послезавтра, и еще больше послезавтра. В ближайшие несколько дней мы ожидаем, что десятки заложников будут возвращены своим семьям" , - заявил он.

Байден добавил, что "не остановится" до тех пор, пока все оставшиеся в Секторе Газа заложники не будут возвращены домой.

Освобождение заложников и временное перемирие

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников после начала четырехдневного перемирия с Израилем. Уже бывших пленников отправили к КПП "Рафах" на границе Сектора Газа с Египтом.

В частности, по договоренности ХАМАС отпустил 13 заложников - граждан Израиля. Матери и дети - были переданы сотрудникам Красного Креста. Помимо этого, из плена ХАМАСА освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что перемирие с ХАМАСом будет коротким.