Российская армия массированно атакует Украину "Шахедами" (Обновлено)

К вечеру 24 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА с юга Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram, КОВА, КГВА

"Группа "Шахедов" на границе Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей! Направление движения – северо-западное".

Также военные призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях. Воздушная тревога была объявлена и в Кировоградской области.

Обновлено: После полуночи Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" на Кривой Рог.

И о том, что несколько групп "Шахедов" движутся в направлении Кропивницкого с юга.

После часа ночи было сообщено об угрозе ударных дронов на Сумщине.

Дословно ВС: Атака вражеских ударных БпЛА с юга продолжается! Направление движения - северо-западное". И добавили об угрозе применения ударных БпЛА на Харьковщине с севера.

1:31: Внимание! "Шахэды" из Кировоградской области направляются в Черкасскую область!

1:53: "Шахеды" из Черкасской области в направлении Киевщины!

2:00: Полтавщина - угроза применения ударных БпЛА!

2:34: Несколько групп "Шахедов" на севере Сумщины! Направление движения - западное!

2:37: "Шахеды" в направлении Киева с юга! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

2:38: Черниговщина - угроза применения ударных БпЛА!

2:41 Дословно КОВА: В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

2:43 Дословно КГВА: В пригороде Киева работает ПВО. До отбоя тревоги будьте в укрытиях!

3:13 Дословно ВС: Очередные группы "Шахедов" заходят на севере Сумщины из Курской области РФ! Направление движения - западное!

3:30 Дословно ВС: Внимание! Ракета на Киев с севера!

4:09 Дословно КГВА: Большое количество вражеских БпЛА заходит на Киев с разных направлений!

4:44 Дословно ВС: Житомирщина - угроза применения ударных БпЛА!

6:09 Дословно КОВА: Воздушная тревога в области продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. Опасность удара с воздуха остается. В области работает ПВО.

6:17 Дословно ВС: Атака вражеских ударных БпЛА с северо-востока продолжается! По состоянию на сейчас группы "Шахедов" находятся на западе Сумщины, вблизи Полтавы, Миргорода, в районе Нежина и восточнее Прилук на Черниговщине, на юге Киевщины, в районе Обухова, над и вокруг Киева.

6:20: Еще несколько групп "Шахедов" заходит на Сумщину из Курской области!

7:22 Дословно КГВА: Несколько групп БпЛА движутся в направлении Киева с северо-восточного направленияНесколько групп БпЛА движутся в направлении Киева с северо-восточного направления.

7:56 Дословно ПС: В Киеве и области по меньшей мере три вражеских ударных дрона! Идет боевая работа!