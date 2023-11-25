Вследствие атаки "Шахедов" на Киев произошло возгорание на территории детсада
Вследствие массированной атаки "Шахедов" на Киев и сбивания вражеских беспилотников произошло возгорание на территории детского сада, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают начальник КГВА Сергей Попко, мэр Киева Виталий Кличко.
Прямая речь Попко:
"В результате сбивания вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада.
Информация о пострадавших уточняется.
Задействованы все экстренные службы".
Кроме того, в результате сбивания вражеских БпЛА в отдельных домах Соломенского района зафиксировано повреждение окон в квартирах.
Прямая речь Кличко:
"В Соломенском районе возгорание в нескольких местах - в жилом доме и нежилых помещениях. Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте".