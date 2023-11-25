Новые штурмы на Авдеевском направлении не приведут к быстрому продвижению россиян – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что новые штурмы Авдеевки россияне начали со "слабыми механизированными силами", и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению", сообщает Украинская правда.
Об жтом пишет ISW.
Украинские официальные лица сообщили, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.
Аналитики, при этом предполагают, что с более слабыми механизированными силами, чем во время предыдущих наступательных волн, состоявшихся в октябре.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили не менее 50 российских атак на Авдеевском направлении 23 и 24 ноября.
Эксперты отмечают: крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу украинским войскам, обороняющимся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом регионе.
Основные выводы ISW за 24 ноября:
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.
- Российские высокопоставленные чиновники могут быть вовлечены в более широкую схему принудительного усыновления депортированных украинских детей.
- Западные союзники Украины заявили о своей приверженности дальнейшему развитию украинской системы противовоздушной обороны во время 17-й виртуальной встречи в формате "Рамштайн".
- Президент России Владимир Путин принял участие в сессии Совета ОДКБ в Минске.
- По сообщениям, китайские компании сотрудничают с российскими бизнесменами в планировании строительства подводного тоннеля, который соединил бы Россию с оккупированным Крымом.
- Европейские государства реагируют на длительную организацию Россией искусственно созданного кризиса с мигрантами на северо-западных границах.
- По сообщениям, российские правоохранительные органы задержали около 700 мигрантов на складе в Московской области и выдали несколько повесток в армию, вероятно, в рамках усилий, направленных на принуждение мигрантов к военной службе.
- Кремль, вероятно, возобновляет попытки контролировать все системы видеонаблюдения в России, что может быть частью постоянных усилий по интенсификации инструментов цифрового авторитаризма для усиления внутренних репрессий.
- Российские войска провели наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, несколько продвинувшись вперед в некоторых районах.
- Российская авиационная промышленность, вероятно, испытывает значительные ограничения из-за международных санкций и требований российской оборонно-промышленной базы.
- Российские оккупационные власти продолжают прилагать усилия для индоктринации украинских детей в оккупированной Украине в российскую национальную и культурную идентичность.