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Над Днепропетровской и Николаевской областями защитники сбили 6 дронов и ракету

Над Днепропетровской и Николаевской областями защитники сбили 6 дронов и ракету
Фото: flickr

Ночью над Днепропетровской и Николаевской областями защитники сбили 6 вражеских дронов и ракету, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают главы Днепропетровской и Николаевской ОВА.

Прямая речь Сергея Лысака:

"Ночью защитники неба с ПвК "Восток" сбили над областью ракету и 5 БпЛА
Неспокойно было на Никопольщине".

Прямая речь Виталия Кима:

"Ночью 25 ноября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136".

Что предшествовало:

Всю ночь россияне массированно атаковали Украину "Шахедами".

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