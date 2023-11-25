Над Днепропетровской и Николаевской областями защитники сбили 6 дронов и ракету
Ночью над Днепропетровской и Николаевской областями защитники сбили 6 вражеских дронов и ракету, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают главы Днепропетровской и Николаевской ОВА.
Прямая речь Сергея Лысака:
"Ночью защитники неба с ПвК "Восток" сбили над областью ракету и 5 БпЛА
Неспокойно было на Никопольщине".
Прямая речь Виталия Кима:
"Ночью 25 ноября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136".
Что предшествовало:
Всю ночь россияне массированно атаковали Украину "Шахедами".