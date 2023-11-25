Генштаб: На 6 направлениях враг вел штурмовые действия и атаки

За прошедшие сутки на шести направлениях россияне проводили атаки и штурмовые действия, на фронте в целом произошло 74 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

"За эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

В общем враг нанес 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении защитники отбили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак.

На Марьинском направлении враг тоже при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.