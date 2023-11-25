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ВСУ уничтожили десятки единиц российской техники и более 800 оккупантов

ВСУ уничтожили десятки единиц российской техники и более 800 оккупантов
Фото: Facebook

Украинские защитники уничтожили за сутки 24 ноября по меньшей мере 18 артсистем, 29 единиц автомобильной техники и 6 российских танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 323760 (+860) человек,
  • танков - 5502 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 10263 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 7851 (+18) ед,
  • РСЗО - 905 (+1) ед,
  • средства ПВО - 596 (+1) ед,
  • самолетов - 323 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5808 (+8),
  • крылатые ракеты - 1565 (+1),
  • корабли /катера 22 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед,
  • специальная техника - 1112 (+4)

Данные уточняются.

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