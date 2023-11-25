ВСУ уничтожили десятки единиц российской техники и более 800 оккупантов
Украинские защитники уничтожили за сутки 24 ноября по меньшей мере 18 артсистем, 29 единиц автомобильной техники и 6 российских танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 323760 (+860) человек,
- танков - 5502 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 10263 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 7851 (+18) ед,
- РСЗО - 905 (+1) ед,
- средства ПВО - 596 (+1) ед,
- самолетов - 323 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5808 (+8),
- крылатые ракеты - 1565 (+1),
- корабли /катера 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед,
- специальная техника - 1112 (+4)
Данные уточняются.