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Россия выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов", почти все сбиты

Россия выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов", почти все сбиты
Фото: Telegram

Этой ночью, 25 ноября, враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА - около 75 "Шахедов", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По данным Олещука, из 75 "Шахедов" сбиты 71.

Прямая речь Олещука:

"Основное направление удара - Киев!
Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Почти 40% уничтоженных целей в их активе!"

Воздушные силы уточнили, что пуски были с двух направлений - Приморско-Ахтарск РФ и из Курской области РФ.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская.

Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

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