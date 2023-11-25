В результате атаки дронов на Киев ранены 5 человек, среди них ребенок
Этой ночью российские варвары устроили самую массированную атаку дронов на Киев. Воздушная тревога длилась 6 часов, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
По информации в настоящее время.
В Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна. Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированы две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали. Обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание.
В Печерском и Подольском районах также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.
В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Возгорания не было. Пострадавших не обнаружили.
В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Предварительно никто не пострадал.
"На всех локациях работали или продолжают работать аварийно-спасательные подразделения и медики. Всего в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации", – пишет Кличко.