В результате атаки дронов на Киев ранены 5 человек, среди них ребенок

Этой ночью российские варвары устроили самую массированную атаку дронов на Киев. Воздушная тревога длилась 6 часов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

По информации в настоящее время.

В Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна. Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированы две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали. Обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Возгорания не было. Пострадавших не обнаружили.

В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Предварительно никто не пострадал.