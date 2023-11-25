Зеленский обратился к украинцам в день памяти жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский назвал сознательным террором то, что россияне запустили рекордное количество "Шахедов" именно ночью в день памяти жертв Голодомора, а также записал видеообращение к украинцам, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram и Facebook.

"Более 70 "Шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать.

Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО и сбивать больше.

И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное".

Президент также записал видеообращение к украинцам в годовщину Дня памяти жертв Голодомора.

"Нас стремились смирить, замучить, истребить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления. Не смогли. Нас хотели запутать, ввести в заблуждение, сделать так, чтобы мы не верили, не помнили, а потому простили. Не смогли. И сегодня с глубокой печалью и уважением мы чтим память о миллионах наших людей - миллионах жертв голодоморов.

Трагедия, из-за которой сегодня мы плачем и молчим - так тихо, что это должен слышать весь мир. Так звучит украинская боль.

Мы благодарим все государства, которые выбрали справедливость, признали ее официально - признали Голодомор преступлением против людей, против Украины. Всем, кто называет вещи своими именами.

Мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить преступления настоящего.

Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина выстоит. Украина не погаснет. Украина сохранит себя и правду".