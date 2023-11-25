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Ночная атака дронов на Киев: в КГВА показали последствия ударов

Ночная атака дронов на Киев: в КГВА показали последствия ударов
Фото: Telegram

Этой ночью, 25 ноября, российские террористы прибегли к самой массированной атаке дронов на Киев. В результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие в ряде районов столицы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Отметим, как рассказывал городской голова Киева Виталий Кличко, в результате атаки дронов есть разрушения в:

  • Соломенском районе - в результате падения обломков произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна. Также есть разрушения на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины;
  • Печерском и Подольском районах - зафиксировано падение обломков на открытой местности;
  • Днепровском районе - обломок БпЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома;
  • Голосеевском районе - обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.
"В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации", - рассказал Кличко.
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Ночная атака на Киев

В ночь на 25 ноября враг прибегнул к масштабной атаке дронами на Киев. Ближе к утру в столице начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью был уничтожен 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что стало рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

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