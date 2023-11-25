В Украину приехал президент Швейцарии Берсе

Председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе приехал в Украину для участия в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Об этом он сообщил в Twitter (X).

"В центре внимания – влияние агрессивной войны РФ на мировую продовольственную безопасность и долгосрочная поддержка Швейцарии для Украины", – отметил Берсе.

Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з Президентом @ZelenskyyUa. Основна увага – на наслідках військової агресії РФ для ???? продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці ???????? з боку Швейцарії. https://t.co/gDvY63m7Pf pic.twitter.com/K1knMoufwe — Alain Berset (@alain_berset) November 25, 2023

Ранее председатель Федерального совета Швейцарии выразил убеждение, что присоединение к санкциям Евросоюза против России не противоречат ее политике нейтралитета, в отличие от ситуации, если бы страна помогала уклоняться от них.

Берсе напомнил, что агрессивная война России против Украины нарушила все принципы международного права согласно Уставу ООН.

Швейцария также выступила за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В прошлом году Федеральный совет Швейцарии разъяснил, что нейтралитет страны совместим с санкциями Европейского Союза против России, но не членством в НАТО.