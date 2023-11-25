Посол США поблагодарила силы ПВО за отражение масштабной атаки дронов

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала массированную атаку дронов на Украину со стороны России в ночь на субботу, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в Twitter (X).

Дипломат отметила, что в то время, как температура в Украине падает ниже нуля, РФ цинично посылает волны иранских беспилотников, атакуя страну и ее столицу.

"В Киеве всю ночь активно работала ПВО... Спасибо украинским защитникам", – заявила Бринк.

В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – около 75 "Шахедов".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который находится в Украине, спускался в укрытие во время в ночь на субботу, когда Киев подвергся массированной атаке дронов со стороны России.

Латвийский лидер 24 ноября прибыл в Украину с неанонсированным визитом.