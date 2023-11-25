Франция призвала Китай не помогать России в ее захватнической войне

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время официального визита в Китай призвала КНР не способствовать России в ее захватнической войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает AP.

"Франция еще раз подчеркивает, что ее сотрудничество с Китаем имеет важное значение для продвижения справедливого и прочного мира", – отметила Колонна.

Она призвала Китай продолжать работать над своим мирным предложением по Украине, одновременно гарантируя, что китайские структуры не будут помогать РФ в войне.

"Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы ни одна структура в Китае, особенно частная, не способствовала прямо или косвенно незаконным военным действиям России в Украине", – добавила Колонна.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи на фоне полномасштабной войны против Украины.

Перед этим в Белом доме заявили, что Китай способен способствовать помощи Вашингтона в поддержке Украины в ее защите в захватнической войне, которую ведет РФ.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с вице-премьером Китая Хэ Лифен призвала Пекин не помогать России уклоняться от санкций и не допускать, чтобы такое происходило через китайские компании.