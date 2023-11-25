Россия модернизирует "Шахеды", чтобы их труднее было сбивать – Игнат

Россияне покрывают "Шахеды" карбоном или перекрашивают их в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Игнат в эфире телемарафона.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности.

Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет - понятно, почему.

Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп".

Напомним:

Этой ночью, 25 ноября, враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов", из них сбиты 74.