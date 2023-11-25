Финляндия не намерена вести переговоры с РФ по поводу ситуации на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его правительство не намерено вести переговоры с РФ по поводу ситуации на границе, где Хельсинки закрыл пункты пропуска в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Helsingin Sanomat.

По его словам, Финляндия также не намерена способствовать таким переговорам, и эта ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России против Украины.

"Мы готовы обсуждать на дипломатическом уровне. С РФ нет никаких политических дискуссий с тех пор, как РФ вторглась в Украину", – отметил Орпо.

Напомним, что в 2016 году ситуация, похожая на текущую на восточной границе Финляндии, была решена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал понять, что правительство может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Москвой нелегальных мигрантов в качестве оружия.