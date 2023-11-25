Очередь из фур растянулась на более чем 20 км: фото с польской границы
Очередь на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на фоне протеста польских перевозчиков, растянулась на более чем 20 километров. Митингующие пропускают одну фуру в час, впрочем, могут нарушать это правило, сообщает РБК-Украина.
Обычно через "Ягодин-Дорогуск" пропускают 150-160 грузовиков в день, впрочем, сейчас эта цифра составляет всего от 10 до 15 единиц.
Сейчас очередь из фур растянулась на 22 километра перед польским Хелмом и еще несколько километров после населенного пункта.
В очереди стоят около 700-800 грузовиков - по 40 единиц на километр. Митингующие пропускают только по одной фуре в час, но, разумеется, могут нарушать это правило.
Правоохранители, чтобы избежать конфликтных ситуаций, специально разделили митингующих и водителей грузовиков.
Блокирование КПП на границе с Украиной
С 6 ноября польские перевозчики заявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до января 2024 года. В первые часы были заблокированы три КПП на границе с нашей страной, а именно:
- "Ягодин-Дорогуск";
- "Краковец-Корчева";
- "Рава-Русская-Хребене".
"Ограничения" не касаются автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.
Перевозчики выдвинули ряд требований, среди которых:
- восстановление разрешительных отношений с Украиной;
- ужесточение транспортных правил;
- запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами ЕС;
- получение доступа к украинской системе "Шлях";
- разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "еЧерга";
- выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.
В частности, 17 ноября представители перевозчиков пригрозили перекрыть пункт пропуска "Медика - Шегини". По состоянию на 20 ноября, официальных подтверждений информации о блокировке нет.
С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.