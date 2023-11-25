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Очередь из фур растянулась на более чем 20 км: фото с польской границы

Очередь из фур растянулась на более чем 20 км: фото с польской границы
Фото: peterolthof

Очередь на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на фоне протеста польских перевозчиков, растянулась на более чем 20 километров. Митингующие пропускают одну фуру в час, впрочем, могут нарушать это правило, сообщает РБК-Украина.

Обычно через "Ягодин-Дорогуск" пропускают 150-160 грузовиков в день, впрочем, сейчас эта цифра составляет всего от 10 до 15 единиц.

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Сейчас очередь из фур растянулась на 22 километра перед польским Хелмом и еще несколько километров после населенного пункта.

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В очереди стоят около 700-800 грузовиков - по 40 единиц на километр. Митингующие пропускают только по одной фуре в час, но, разумеется, могут нарушать это правило.

Правоохранители, чтобы избежать конфликтных ситуаций, специально разделили митингующих и водителей грузовиков.

Блокирование КПП на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики заявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до января 2024 года. В первые часы были заблокированы три КПП на границе с нашей страной, а именно:

  • "Ягодин-Дорогуск";
  • "Краковец-Корчева";
  • "Рава-Русская-Хребене".

"Ограничения" не касаются автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.

Перевозчики выдвинули ряд требований, среди которых:

  • восстановление разрешительных отношений с Украиной;
  • ужесточение транспортных правил;
  • запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Шлях";
  • разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "еЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.

В частности, 17 ноября представители перевозчиков пригрозили перекрыть пункт пропуска "Медика - Шегини". По состоянию на 20 ноября, официальных подтверждений информации о блокировке нет.

С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

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