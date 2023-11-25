Глава МИД Германии: Украина усилит ЕС в обозримом будущем
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению и реформированию Европейского Союза, сообщает Европейская правда.
Об этом она сказала на конференции Партии зеленых в Карлсруэ, сообщает Stern.
По словам Бербок, усиление ЕС особенно актуально на фоне развязанной РФ войны против Украины.
"Сегодня очевидно, что Украина усилит ЕС в обозримом будущем", – сказала немецкий министр, добавив, что это "в наших собственных геополитических интересах".
Перспектива ЕС также должна распространяться на Республику Молдова, Грузию и страны Западных Балкан, добавила она.
"В Европе не должно быть больше серых зон", – подчеркнула Бербок.
Однако, по ее словам, "нам нужен не только более сильный Союз, но и реформированный".
В частности, учитывая запланированное расширение, важно, "чтобы мы смогли преодолеть принцип единодушия", который сейчас применяется, среди прочего, во внешней политике ЕС.
Ранее в этом месяце Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой, но заявила, что переговоры с Боснией должны начаться только "после того, как будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".
Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.
Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.