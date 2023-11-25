Зеленский: Украина получит корабли, чтобы конвоировать "зерновой коридор"

Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы УП на конференции в Киеве в субботу.

По словам Зеленского, Украина считает создание "зернового коридора" без России одним из крупнейших достижений за год, а также работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, которые идут по этому коридору.

И работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, которые идут этим коридором.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность.

У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего".

По словам Зеленского, Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО, о которых уже договорились с партнерами

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован.

Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО.

Нам важны не только корабли и люди, которые там живут".