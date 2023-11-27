Конгресс США может проголосовать за помощь Украине 4 декабря – Politico

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер планирует провести голосование по миллиардной помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря.﻿﻿ Об этом пишет издание Politico, сообщает Украинская правда.

Таким образом Шумер давит на законодателей, чтобы они пришли к согласию относительно политики о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля.

Шумер назвал это требование "самым большим препятствием" для предоставления новых средств на защиту Украины от России и войны Израиля с ХАМАСом.

Лидер Демократической партии сказал, что его фракция из 51 члена готова работать для решения вопросов иммиграции, но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект.

Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить сделку.

Он предупредил о длинных ночах и днях впереди, а также о возможной работе в выходные.

Несколько недель назад была сформирована двухпартийная коалиция с надеждой достичь соглашения, которое бы соединило запрос Байдена на более 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями политики США по предоставлению убежища и условно-досрочного освобождения.

Politico пишет, что есть около 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без согласия относительно политики о безопасности границы, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не будет рассматривать законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границы. Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится.

Шумер также сказал, что в ближайшие дни состоится брифинг по Украине для всех сенаторов.