ISW: Войска РФ захватили часть Авдеевской промзоны
Российские войска подтвердили продвижение на северо-запад и юго-восток от Авдеевки 26 ноября. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.
На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.
Российские военные блогеры в основном утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не нашел визуального подтверждения этих утверждений.
26 ноября российские войска также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Первомайского (24 км к востоку от Купянска).
В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и вблизи Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной).
Генштаб Украины сообщил, что 26 ноября украинские войска продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят российским войскам потери в личном составе и военной технике.
26 ноября российские войска продолжали безуспешные наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.
Ключевые выводы ISW за 26 ноября
- Российские войска в ночь с 25 на 26 ноября нанесли серии ударов с беспилотников "Шахед" по Украине.
- Сообщается, что Главное управление военной разведки Украины (ГУР) осуществило масштабный удар беспилотниками по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по оккупированной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
- Российские силы жаловались на уязвимость российских наземных линий связи на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Россия продолжает сталкиваться с нехваткой квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы на фоне непоследовательной и противоречивой политики Кремля, который препятствует россиянам, бежавшим из России, и трудовым мигрантам работать в России, одновременно пытаясь увеличить российский промышленный потенциал.
- Российские войска продолжали наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках.
- Верховный суд России постановил, что некоторые российские мобилизованные имеют право служить в российской альтернативной гражданской службе (АКС), а не на передовой.
- Российские оккупационные чиновники продолжают создавать программы, направленные на привитие украинским детям в оккупированной Украине российской национальной и культурной идентичности.