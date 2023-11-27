ISW: Войска РФ захватили часть Авдеевской промзоны

Российские войска подтвердили продвижение на северо-запад и юго-восток от Авдеевки 26 ноября. ﻿﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Российские военные блогеры в основном утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

26 ноября российские войска также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Первомайского (24 км к востоку от Купянска).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и вблизи Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной).

Генштаб Украины сообщил, что 26 ноября украинские войска продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят российским войскам потери в личном составе и военной технике.

26 ноября российские войска продолжали безуспешные наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.

Ключевые выводы ISW за 26 ноября